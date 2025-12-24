Ateliers Manufacture Pays Basque Aquarelle peindre des iris, Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Aquarelle peindre des iris, Irissarry vendredi 16 janvier 2026.
Ateliers Manufacture Pays Basque Aquarelle peindre des iris
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Venez apprendre à peindre des iris !
Atelier sur inscriptions, pour adolescents et adultes. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 38 49 23 el.recondo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Manufacture Pays Basque Aquarelle peindre des iris
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Aquarelle peindre des iris Irissarry a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Pays Basque