Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle étude du ciel Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle étude du ciel Irissarry samedi 14 mars 2026.
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle étude du ciel
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Atelier animé par Elena Recondo pour les adultes et ados dès 13 ans. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 38 49 23 el.recondo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle étude du ciel
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle étude du ciel Irissarry a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque