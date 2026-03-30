Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Atelier pour adultes/ados dès 13 ans, 8 places. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 38 49 23 el.recondo@gmail.com

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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier aquarelle Irissarry a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque