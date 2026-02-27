Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture capuche d’hiver Irissarry
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-03-06
Ce mois-ci, venez apprendre à coudre une capuche d’hiver avec des tissus de votre choix avec Ttinka. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65
