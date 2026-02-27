Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture capuche d’hiver Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture capuche d'hiver

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture capuche d’hiver Irissarry vendredi 6 mars 2026.

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture capuche d’hiver

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06

Date(s) :
2026-03-06

Ce mois-ci, venez apprendre à coudre une capuche d’hiver avec des tissus de votre choix avec Ttinka.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture capuche d’hiver

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture capuche d’hiver Irissarry a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque