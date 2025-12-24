Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Atelier couture par Ttinka .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ttinkatelier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier couture Irissarry a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Pays Basque