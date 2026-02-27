Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne Irissarry vendredi 13 mars 2026.

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-03-13
2026-03-13

Un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Réservation conseillée (6 places).   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 

