Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et bienveillante. Réservation conseillée (6 places). .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cuisine végétarienne Irissarry a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque