Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype enfants Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype enfants Irissarry mercredi 15 avril 2026.
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype enfants
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Priscilla de l’atelier feuilles à feuilles, 6 places pour les enfants de 7 à 12 ans. Atelier maintenu uniquement en condition ensoleillée, indispensable pour la pratique du cyanotype. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype enfants
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype enfants Irissarry a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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