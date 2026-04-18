Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype Irissarry samedi 18 avril 2026.
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Priscilla de l’atelier feuilles à feuilles, 6 places, atelier ados-adultes.
Atelier maintenu uniquement en condition ensoleillée, indispensable pour la pratique du cyanotype. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier cyanotype Irissarry a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque