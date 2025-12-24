Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier découverte du tricot, Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier découverte du tricot, Irissarry vendredi 23 janvier 2026.
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier découverte du tricot
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Venez vous initier à l’art du tricot ! Matériel fourni.
Par Altxor Ttipiak .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 38 83 50 altxorttipiak@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier découverte du tricot
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier découverte du tricot Irissarry a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Pays Basque