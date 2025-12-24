Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier découverte du tricot, Irissarry

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-01-23
2026-01-23

Venez vous initier à l’art du tricot ! Matériel fourni.
Par Altxor Ttipiak   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 38 83 50  altxorttipiak@gmail.com

