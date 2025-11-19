Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale Irissarry mercredi 19 novembre 2025.
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Création d’un imprimé avec des plantes sur bandana ou furoshiki (emballage cadeau en tissu) par Emilie et Milie Meraki. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 29 23
English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale
German : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale
Italiano :
Espanol : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale Irissarry a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque