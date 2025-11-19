Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier impression végétale

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Création d’un imprimé avec des plantes sur bandana ou furoshiki (emballage cadeau en tissu) par Emilie et Milie Meraki. .

