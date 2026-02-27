Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier initiation broderie traditionnelle ou Sashiko Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier initiation broderie traditionnelle ou Sashiko Irissarry lundi 23 mars 2026.
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier initiation broderie traditionnelle ou Sashiko
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Atelier de broderie traditionnelle et Sashiko avec Nathalie Etchelecou, 5 places. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier initiation broderie traditionnelle ou Sashiko
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier initiation broderie traditionnelle ou Sashiko Irissarry a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque