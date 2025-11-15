Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier initiation papier recyclé Irissarry

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Pour apprendre à créer du papier recyclé.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@latelierfeuilleafeuille.fr

