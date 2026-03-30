Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Atelier linogravure avec Caroline Petit, réservation conseillée, 6 à 8 places. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 petit-caroline@hotmail.com

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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier linogravure Irissarry a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque