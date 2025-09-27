Ateliers Manufacture Pays Basque « Atelier papier » Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque « Atelier papier » Irissarry samedi 27 septembre 2025.

Ateliers Manufacture Pays Basque « Atelier papier »

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Fabrication de papier recyclé par l’atelier Feuille à Feuille .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 coordination.mpb@gmail.com

English : Ateliers Manufacture Pays Basque « Atelier papier »

German : Ateliers Manufacture Pays Basque « Atelier papier »

Italiano :

Espanol : Ateliers Manufacture Pays Basque « Atelier papier »

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque « Atelier papier » Irissarry a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Pays Basque