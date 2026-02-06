Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier papier recyclé Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier papier recyclé

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Venez vous initier à l’art plastique à base de papier recyclé ! Au programme création des formes du cœur + labo papier

Par Priscillia, de Feuille à Feuille .

contact@latelierfeuilleafeuille.fr

