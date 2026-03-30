Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier peinture à l’huile Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier peinture à l’huile Irissarry samedi 18 avril 2026.
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier peinture à l’huile
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Atelier pour adultes/ados dès 13 ans, 8 places. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 38 49 23 el.recondo@gmail.com
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier peinture à l’huile
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier peinture à l’huile Irissarry a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Pays Basque