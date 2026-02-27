Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier reliure japonaise Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier reliure japonaise

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier reliure japonaise Irissarry samedi 28 mars 2026.

Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier reliure japonaise

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Reliure Japonaise confectionne ton carnet , avec Priscilla de Feuille à feuille, 8 places.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 00 79 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier reliure japonaise

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier reliure japonaise Irissarry a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque