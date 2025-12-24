Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier relooking meubles et objets

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Venez apprendre à remettre vos meubles et objets aux goûts du jour.

Par l’association Patine et Boisette.

Atelier pour adultes uniquement. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 68 96 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier relooking meubles et objets

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier relooking meubles et objets Irissarry a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Pays Basque