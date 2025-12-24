Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier relooking meubles et objets, Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier relooking meubles et objets
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Venez apprendre à remettre vos meubles et objets aux goûts du jour.
Par l’association Patine et Boisette.
Atelier pour adultes uniquement. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 68 96 01
