Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier solidaire Lovely bag Irissarry

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Ateliers ouverts à toutes et tous quelque soit votre niveau. Ces Lovelys Ateliers, gratuits, sont l’occasion de mettre vos compétences au profit de personnes ayant subies une opération suite à un cancer du sein. Ils sont aussi l’occasion de partager un agréable moment de solidarité dans la bonne humeur. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 69 85 88 pays-basque@lovelysolidarity.org

