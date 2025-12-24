Ateliers Manufacture Pays Basque Atelier solidaire marionnettes, Irissarry
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Création de marionnettes à partir de matériaux de récupération, et initiation à la mise en scène.
Par l’association Salpika.
Atelier parent-enfant à partir de 6 ans. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 02 06 03
