Ateliers Manufacture Pays Basque Cartoon créatif dessiner des animaux drôles Irissarry mercredi 11 février 2026.
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Venez apprendre à dessiner des animaux rigolos et à passer du bon temps en famille !
Par Elena Recondo .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 38 49 23 el.recondo@gmail.com
