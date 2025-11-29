Ateliers Manufacture Pays Basque Cosmétique naturelle

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Fabrication d’une crème pour les mains, naturelle par Oriane, Ateliers Oreina. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Cosmétique naturelle

German : Ateliers Manufacture Pays Basque Cosmétique naturelle

Italiano :

Espanol : Ateliers Manufacture Pays Basque Cosmétique naturelle

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Cosmétique naturelle Irissarry a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque