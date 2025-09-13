Ateliers Manufacture Pays Basque « Création de gel douche » Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque « Création de gel douche » Irissarry samedi 13 septembre 2025.
Ateliers Manufacture Pays Basque « Création de gel douche »
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Création d’un gel douche pailleté, en binôme parents-enfants avec Ateliers Oreina .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65 coordination.mpb@gmail.com
English : Ateliers Manufacture Pays Basque « Création de gel douche »
German : Ateliers Manufacture Pays Basque « Création de gel douche »
Italiano :
Espanol : Ateliers Manufacture Pays Basque « Création de gel douche »
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque « Création de gel douche » Irissarry a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Pays Basque