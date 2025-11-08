Ateliers Manufacture Pays Basque Découverte de la teinture végétale Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Découverte de la teinture végétale

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Fabriquer des couleurs à base de plantes puis teindre un accessoire et différents tissus, par Emilie, de Milie Meraki.

+33 6 18 44 29 23

