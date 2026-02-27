Ateliers Manufacture Pays Basque Initiation à la céramique

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 38 – 38 – 76 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Modelage ou tournage, deux créneaux possibles ou journée entière 10h-12h30 et/ou 14h30-16h30. Réservation conseillée (4 à 8 places). .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 43 98 65

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Initiation à la céramique Irissarry a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque