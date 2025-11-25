Ateliers Manufacture Pays Basque Jeu adaptation au changement climatique

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Soirée avec jeu de cartes participatif et auberge espagnole par Marine de Baillen, association Baskula. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 56 77 44

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Jeu adaptation au changement climatique

German : Ateliers Manufacture Pays Basque Jeu adaptation au changement climatique

Italiano :

Espanol : Ateliers Manufacture Pays Basque Jeu adaptation au changement climatique

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Jeu adaptation au changement climatique Irissarry a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque