Ateliers Manufacture Pays Basque Jeu adaptation au changement climatique Irissarry mardi 25 novembre 2025.

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantique

2025-11-25
fin : 2025-11-25

2025-11-25

Soirée avec jeu de cartes participatif et auberge espagnole par Marine de Baillen, association Baskula.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 56 77 44 

