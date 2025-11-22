Ateliers Manufacture Pays Basque Pimp ton dressing

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Venez customiser vos vêtements avec Kattin de Ttinka. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ttinkaatelier@gmail.com

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Pimp ton dressing

German : Ateliers Manufacture Pays Basque Pimp ton dressing

Italiano :

Espanol : Ateliers Manufacture Pays Basque Pimp ton dressing

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Pimp ton dressing Irissarry a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque