Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Venez découvrir le Yin Yoga avec Véronique Benitez. .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 72 22 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga

L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme Pays Basque