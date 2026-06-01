Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry mardi 9 juin 2026.
Irissarry
Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 19:00:00
fin : 2026-06-09 20:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Venez découvrir le Yin Yoga avec Véronique Benitez. .
662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 72 22 46
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English : Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga
L’événement Ateliers Manufacture Pays Basque Yin Yoga Irissarry a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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