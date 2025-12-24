Ateliers Manufacture Pays Basque Yoga restauratif, Irissarry

Ateliers Manufacture Pays Basque Yoga restauratif, Irissarry dimanche 18 janvier 2026.

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-18
2026-01-18

Venez découvrir les bienfaits du yoga restauratif avec Véronique Benitez.   .

662 route de Saint-Jean-Pied-de-Port Irissarry 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 72 22 46 

