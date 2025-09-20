Ateliers Marcel Carbonel Ateliers Marcel Carbonel Marseille

Ateliers Marcel Carbonel Samedi 20 septembre, 09h00 Ateliers Marcel Carbonel Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découvrir la décoration sur Santon de Provence

Venez visiter nos Ateliers de fabrication et découvrir la décoration sur santons.

Ateliers Marcel Carbonel 47 rue Neuve Sainte-Catherine 13007 Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@marcelcarbonel.com »}]
Journées européennes du patrimoine 2025

Ateliers Marcel Carbonel