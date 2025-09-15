Ateliers Marche Afghane avec « Détours en Montagne » La Roche-des-Arnauds

Ateliers Marche Afghane avec « Détours en Montagne » La Roche-des-Arnauds lundi 15 septembre 2025.

Ateliers Marche Afghane avec « Détours en Montagne »

le village La Roche-des-Arnauds Hautes-Alpes

Début : Vendredi 2025-09-15
fin : 2025-06-30

2025-09-15

Pour vous énergiser, retrouver votre souffle et votre bien être, Marc Vincent vous propose des ateliers Marche Afghane sur demande à partir de 3 personnes ou individuel.

Sur inscription.
Séance 2h00.
Niveau 1 chaussure.
le village La Roche-des-Arnauds 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 79 04 84  detours.montagne@orange.fr

English :

To energize you, regain your breath and your well-being, Marc Vincent offers Afghani Walking workshops on request for groups of 3 or more, or on an individual basis.

Registration required.
Session 2h00.
Level: 1 shoe.

German :

Um sich zu energetisieren, Ihren Atem wiederzufinden und Ihr Wohlbefinden zu steigern, bietet Ihnen Marc Vincent auf Anfrage ab 3 Personen oder individuell Workshops zum Afghanischen Marsch an.

Nach vorheriger Anmeldung.
Sitzung 2:00 Uhr.
Niveau: 1 Schuh.

Italiano :

Per darvi energia, ritrovare il vostro respiro e il vostro benessere, Marc Vincent vi propone dei workshop di Afghani Walking su richiesta per 3 o più persone o individualmente.

Su iscrizione.
Sessione 2h00.
Livello: 1 scarpa.

Espanol :

Para energizarte, encontrar tu respiración y tu bienestar, Marc Vincent te propone talleres de marcha afgana a petición para 3 o más personas o individualmente.

Previa inscripción.
Sesión 2h00.
Nivel: 1 zapato.

