Ateliers Marionnettes Loguivy-Plougras mercredi 24 septembre 2025.

Ateliers Marionnettes

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-24 14:00:00

fin : 2025-10-16 15:30:00

2025-09-24 2025-10-16

Avec Julia Kovacs

Construction de personnages et création d’un spectacle sur le thème « Ma famille »

Sur inscription Représentation le 10 décembre

A partir de 7 ans .

10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05

