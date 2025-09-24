Ateliers Marionnettes Loguivy-Plougras
Ateliers Marionnettes Loguivy-Plougras mercredi 24 septembre 2025.
Ateliers Marionnettes
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 14:00:00
fin : 2025-10-16 15:30:00
Date(s) :
2025-09-24 2025-10-16
Avec Julia Kovacs
Construction de personnages et création d’un spectacle sur le thème « Ma famille »
Sur inscription Représentation le 10 décembre
A partir de 7 ans .
10 Route du Dresnay Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 81 88 05
