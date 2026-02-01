Ateliers mascarades Espaces pédagogiques du château de Lunéville Lunéville
Ateliers mascarades Espaces pédagogiques du château de Lunéville Lunéville mercredi 18 février 2026.
Ateliers mascarades
Espaces pédagogiques du château de Lunéville 5 place de la deuxième division de cavalerie Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Mercredi 18 février 2026 au Vendredi 20 février 2026
Confection de masques le premier jour, suivi d’un atelier d’initiation à la révérence et à la danse au XVIIIe siècle les deux jours qui suivent avec une représentation en Chapelle devant les parents le 20 février entre 16h00 et 17h00.
Horaires de 14h30 à 16h00
Mode de réservation par téléphone au 03 83 76 31 54 ou par mail à chateaumediation@departement54.fr.
Tarifs 18€ par enfant pour les trois après-midiEnfants
18 .
Espaces pédagogiques du château de Lunéville 5 place de la deuxième division de cavalerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 31 54 chateaumediation@departement54.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wednesday, February 18, 2026 to Friday, February 20, 2026
Mask-making on the first day, followed by an introductory workshop on reverence and 18th-century dance on the next two days, with a performance in the Chapelle for parents on February 20 between 4:00 and 5:00 pm.
Schedule: from 2:30 to 4:00 pm
Reservations: by telephone on 03 83 76 31 54 or by e-mail at chateaumediation@departement54.fr.
Price: ?18 per child for three afternoons
L’événement Ateliers mascarades Lunéville a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS