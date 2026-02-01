Ateliers mascarades Espaces pédagogiques du château de Lunéville Lunéville

Ateliers mascarades

Espaces pédagogiques du château de Lunéville 5 place de la deuxième division de cavalerie Lunéville Meurthe-et-Moselle

Confection de masques le premier jour, suivi d’un atelier d’initiation à la révérence et à la danse au XVIIIe siècle les deux jours qui suivent avec une représentation en Chapelle devant les parents le 20 février entre 16h00 et 17h00.

Horaires de 14h30 à 16h00

Mode de réservation par téléphone au 03 83 76 31 54 ou par mail à chateaumediation@departement54.fr.

Tarifs 18€ par enfant pour les trois après-midiEnfants

Espaces pédagogiques du château de Lunéville 5 place de la deuxième division de cavalerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 31 54 chateaumediation@departement54.fr

English :

Wednesday, February 18, 2026 to Friday, February 20, 2026

Mask-making on the first day, followed by an introductory workshop on reverence and 18th-century dance on the next two days, with a performance in the Chapelle for parents on February 20 between 4:00 and 5:00 pm.

Schedule: from 2:30 to 4:00 pm

Reservations: by telephone on 03 83 76 31 54 or by e-mail at chateaumediation@departement54.fr.

Price: ?18 per child for three afternoons

