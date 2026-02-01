Ateliers mascarades Espaces pédagogiques du château de Lunéville Lunéville

Ateliers mascarades

Ateliers mascarades Espaces pédagogiques du château de Lunéville Lunéville mercredi 18 février 2026.

Ateliers mascarades

Espaces pédagogiques du château de Lunéville 5 place de la deuxième division de cavalerie Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
18
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-20 16:00:00

Date(s) :
2026-02-18

Mercredi 18 février 2026 au Vendredi 20 février 2026
Confection de masques le premier jour, suivi d’un atelier d’initiation à la révérence et à la danse au XVIIIe siècle les deux jours qui suivent avec une représentation en Chapelle devant les parents le 20 février entre 16h00 et 17h00.
Horaires de 14h30 à 16h00
Mode de réservation par téléphone au 03 83 76 31 54 ou par mail à chateaumediation@departement54.fr.
Tarifs 18€ par enfant pour les trois après-midiEnfants
18  .

Espaces pédagogiques du château de Lunéville 5 place de la deuxième division de cavalerie Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 31 54  chateaumediation@departement54.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday, February 18, 2026 to Friday, February 20, 2026
Mask-making on the first day, followed by an introductory workshop on reverence and 18th-century dance on the next two days, with a performance in the Chapelle for parents on February 20 between 4:00 and 5:00 pm.
Schedule: from 2:30 to 4:00 pm
Reservations: by telephone on 03 83 76 31 54 or by e-mail at chateaumediation@departement54.fr.
Price: ?18 per child for three afternoons

L’événement Ateliers mascarades Lunéville a été mis à jour le 2026-02-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS