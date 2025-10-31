ATELIERS MASHUP D’HALLOWEEN ASSEMBLEZ, MIXEZ, PROJETEZ ! à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
ATELIERS MASHUP D'HALLOWEEN ASSEMBLEZ, MIXEZ, PROJETEZ ! à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou vendredi 31 octobre 2025.
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
À l’approche d’Halloween, la médiathèque propose deux ateliers mashup pour créer une vidéo originale à partir d’extraits de films, de musiques angoissantes et de bruitages inquiétants. Accessible à tous, cet atelier permet de s’initier au montage tout en jouant avec les codes du cinéma d’horreur. Les créations seront projetées en fin de séance, pour un moment de frissons partagés !
Avec le soutien du BiblioPôle, service de lecture publique du Département de Maine-et-Loire.
Sur réservation
Enfants / ados / adultes .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
English :
HALLOWEEN MASHUP WORKSHOPS ASSEMBLE, MIX, PROJECT! at Beaufort-en-Anjou
German :
HALLOWEEN MASHUP WORKSHOPS ASSEMBLE, MIXE, PROJEKTIEREN! in Beaufort-en-Anjou
Italiano :
WORKSHOP HALLOWEEN MASHUP ASSEMBLARE, MISCELARE, PROGETTARE! a Beaufort-en-Anjou
Espanol :
TALLERES HALLOWEEN MASHUP ¡ASAMBLE, MEZCLE, PROYECTE! en Beaufort-en-Anjou
