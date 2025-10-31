ATELIERS MASHUP D’HALLOWEEN ASSEMBLEZ, MIXEZ, PROJETEZ ! à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou

Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

À l’approche d’Halloween, la médiathèque propose deux ateliers mashup pour créer une vidéo originale à partir d’extraits de films, de musiques angoissantes et de bruitages inquiétants. Accessible à tous, cet atelier permet de s’initier au montage tout en jouant avec les codes du cinéma d’horreur. Les créations seront projetées en fin de séance, pour un moment de frissons partagés !

Avec le soutien du BiblioPôle, service de lecture publique du Département de Maine-et-Loire.

Sur réservation

Enfants / ados / adultes .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

English :

HALLOWEEN MASHUP WORKSHOPS ASSEMBLE, MIX, PROJECT! at Beaufort-en-Anjou

German :

HALLOWEEN MASHUP WORKSHOPS ASSEMBLE, MIXE, PROJEKTIEREN! in Beaufort-en-Anjou

Italiano :

WORKSHOP HALLOWEEN MASHUP ASSEMBLARE, MISCELARE, PROGETTARE! a Beaufort-en-Anjou

Espanol :

TALLERES HALLOWEEN MASHUP ¡ASAMBLE, MEZCLE, PROYECTE! en Beaufort-en-Anjou

