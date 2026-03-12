Ateliers Masques Africains 4-7 ans Musée municipal Yves Machelon Gannat
Ateliers Masques Africains 4-7 ans Musée municipal Yves Machelon Gannat mardi 7 avril 2026.
Ateliers Masques Africains 4-7 ans
Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:30:00
fin : 2026-04-07 12:00:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-14
Crée ton propre masque de danse rituelle africaine ! Inspiré des statues du Nigéria, de Côte d’Ivoire et du Gabon, cet atelier créatif t’invite à explorer l’art africain. Sur réservation.
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Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr
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English :
Create your own African ritual dance mask! Inspired by statues from Nigeria, Côte d’Ivoire and Gabon, this creative workshop invites you to explore African art. Reservations required.
L’événement Ateliers Masques Africains 4-7 ans Gannat a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de tourisme Val de Sioule