Ateliers Master Class au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban
Ateliers Master Class au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban samedi 2 mai 2026.
Puybarban
Ateliers Master Class au château de Puybarban
Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban Gironde
Tarif : 159 – 159 – 330 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-09-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-20 2026-07-04 2026-09-01
C’est officiel les ateliers Master Class de Bouillon de Cultures ouvrent leurs portes ! Après des mois de préparation, de prospection et de rencontres, nous sommes heureux de vous présenter les premiers ateliers créatifs programmés pour les trois prochains mois. Bouillon de Cultures propose des stages animés par des artisans d’art et des créateurs, partenaires de l’association, et organisés dans des lieux atypiques propices à la découverte et à l’inspiration. Places limitées ! Choisissez l’expérience qui vous inspire ! .
Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 12 99 00 bouillondecultures33@gmail.com
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L’événement Ateliers Master Class au château de Puybarban Puybarban a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers