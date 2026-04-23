Ateliers Master Class au château de Puybarban Château de Puybarban Puybarban

Puybarban

Ateliers Master Class au château de Puybarban

Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban Gironde

Tarif : 159 – 159 – 330 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-06-20 2026-07-04 2026-09-01

C’est officiel les ateliers Master Class de Bouillon de Cultures ouvrent leurs portes ! Après des mois de préparation, de prospection et de rencontres, nous sommes heureux de vous présenter les premiers ateliers créatifs programmés pour les trois prochains mois. Bouillon de Cultures propose des stages animés par des artisans d’art et des créateurs, partenaires de l’association, et organisés dans des lieux atypiques propices à la découverte et à l’inspiration. Places limitées ! Choisissez l’expérience qui vous inspire ! .

Château de Puybarban 215 Route du château Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 12 99 00 bouillondecultures33@gmail.com

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English : Ateliers master class au Château de Puybarban

L’événement Ateliers Master Class au château de Puybarban Puybarban a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers