Ateliers matière et création Route de Nedde Eymoutiers

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers Haute-Vienne

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24

Les ateliers d’arts plastiques matière et création sont proposés pendant les vacances scolaires.

Ces ateliers ont pour support les peintures de l’exposition en cours.

Ils ont pour but d’exercer sa propre créativité à travers les formes, les couleurs, les matières et les techniques par l’utilisation de matériaux divers et originaux (peinture, collage, modelage, dessin…) . Les thèmes des ateliers sont adaptés selon l’âge des participants et sont particulièrement enrichissants lorsque toute la famille participe à l’activité. .

Route de Nedde Espace Paul Rebeyrolle Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 58 88 espace.rebeyrolle@wanadoo.fr

