Ateliers Médiathèque d’Aizenay Aizenay

Ateliers Samedi 4 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque d’Aizenay Vendée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00
Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30
Les bénévoles de la médiathèque proposent aux 3-6 ans et 6-10 ans de participer à plusieurs ateliers : lectures, jeux, ateliers créatifs et goûter !
3-6 ans : 10h-12h
6-10 ans : 14h30-16h30
Médiathèque d’Aizenay 1 rue Malpartida de Càceres 85190 Aizenay Aizenay 85190 Vendée Pays de la Loire 02 51 31 88 41 https://mediatheques.vieetboulogne.fr/ https://www.facebook.com/vieetboulognemediatheques
© CC Vie et Boulogne