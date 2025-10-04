Ateliers Médiathèque d’Aizenay Aizenay

Ateliers Samedi 4 octobre, 10h00, 14h30 Médiathèque d’Aizenay Vendée

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Les bénévoles de la médiathèque proposent aux 3-6 ans et 6-10 ans de participer à plusieurs ateliers : lectures, jeux, ateliers créatifs et goûter !

3-6 ans : 10h-12h

6-10 ans : 14h30-16h30

Médiathèque d’Aizenay 1 rue Malpartida de Càceres 85190 Aizenay Aizenay 85190 Vendée Pays de la Loire 02 51 31 88 41 https://mediatheques.vieetboulogne.fr/ https://www.facebook.com/vieetboulognemediatheques

© CC Vie et Boulogne