“Le projet d’une Cinémathèque idéale des banlieues du monde est d’inscrire les mémoires, les histoires issues des quartiers populaires, mais également de compléter une production d’images qui n’a été faite qu’à partir du centre, par des gens qui avaient le pouvoir et le droit aux récits. Il s’agit de raconter, de dessiner, d’archiver ces histoires, qui font partie de l’histoire française, en les plaçant dans un lieu institutionnel d’où elles sont encore largement absentes. C’est combler les trous, les absences, les silences.” Alice Diop

Pour cette Nuit Blanche, l’artiste Sido Lansari, en collaboration avec la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, investit les premières émotions visuelles, intimes et collectives. Les villes sont traversées le temps d’une soirée par une séquence nostalgique aussi bien qu’historique, qui convoque l’héritage de pionniers du cinéma ou des références partagées ; entre images découvertes en famille, chocs cinématographiques ou télévisuels, et premiers reflets de soi à l’écran.

Au programme, des films en plein air issus du catalogue de la Cinémathèque Afrique, une programmation dédiée aux enfants, des installations sonores et audiovisuelles dans des lieux emblématiques du territoire réalisées pour l’occasion.

Une célébration du cinéma depuis les quartiers populaires, rythmée par des moments festifs.

Parcours 1

Des instants décisifs

→ Lieux — Ateliers Médicis — Cité de chantier — Restaurant Le mixte — Boulangerie Petite montagne

Parcours 2

…Et les fois d’après.

→ Lieux — Dojo Solidaire — Bibliothèque Cyrano de Bergerac — La pelouse devant le Conservatoire municipal Gilbert Klein

Night Stalker de Sarah-Anaïs Desbenoit

–

Installation

En partenariat avec la Cinémathèque Afrique – Institut Français

Night Stalker déploie un paysage en suspension, composé de sculptures animées, de sons, de projections et de miniatures. Chaque élément agit comme un point de bascule, entre perception et souvenir. Ces formes donnent naissance à des micro-fictions, faites de projections cinématographiques entrecoupées de jeux d’échelles et de matières, qui composent un espace mental mouvant. Certaines déclenchent une sensation de première fois : celle d’un lieu à la fois inconnu et familier, d’un éclat sensoriel qui trouble sans s’expliquer. Ni narration linéaire ni reconstitution, l’installation sollicite la mémoire cognitive à travers un langage plastique et sonore. Les volumes, les lumières, les textures dessinent un environnement instable, propice au ralentissement et à la dérive. Night Stalker se déploie comme un espace d’attention flottante, où l’image devient seuil, glissement, vibration intérieure.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – Installation en boucle

Lieu – Plateau – Ateliers Médicis

Début de l’installation – 17h00

Fin de l’installation – 22h00

Cette installation a lieu en parallèle d’un dj set à 19h00, programmation en cours !



Afrique-sur-Seine de Paulin Soumanou Vieyra et Mamadou Sarr

–

Projection

En partenariat avec la Cinémathèque Afrique – Institut Français

Considéré comme le premier film africain, Afrique-sur-Seine marque, en 1955, la naissance d’un cinéma né en exil. Privés de tourner au Sénégal, Mamadou Sarr et Paulin Soumanou Vieyra – premier étudiant africain noir à l’Institut des hautes études cinématographiques – choisissent Paris comme décor d’un court métrage qui capte la vie africaine loin de ses terres. Dans les rues de Paris, la capitale coloniale, une jeunesse noire déambule, entre espoir et errance, présence discrète mais déterminée. Le film, à la fois modeste et fondateur, raconte l’exil non comme absence, mais comme expérience : celle d’un regard lucide porté sur une modernité française qui se dérobe. Derrière les images douces affleure la tension d’un continent qu’on refuse de laisser se raconter lui-même. Afrique-sur-Seine n’est pas qu’un film pionnier, c’est un manifeste silencieux, un acte inaugural où se nouent mémoire, résistance et désir de cinéma.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – 21 minutes, Sénégal, 1955

Lieu – Dhuys – Ateliers Médicis

Début de la projection – 22h15

Fin de la projection – 22h36



Nationalité Immigré de Sidney Sokhona

–

Projection

En partenariat avec la Cinémathèque Afrique – Institut Français

Avec Nationalité Immigré, Sidney Sokhona signe un film-manifeste d’une rare intensité. Entre fiction collective et chronique documentaire, il donne à voir l’arrivée d’ouvriers africains dans une France postcoloniale qui les appelle sans les accueillir. Le film capte l’instant de bascule des premiers heurts avec l’administration et des premiers désenchantements, où se forge une conscience politique et collective. Sokhona filme la solitude, la précarité, les gestes du quotidien, mais aussi les solidarités qui se nouent dans l’ombre. Il offre un espace de parole à ceux que l’histoire tait, dessinant un contre-récit lucide, poétique et radical. En interrogeant la mémoire des premiers arrivants, Nationalité Immigré donne forme à une parole décentrée, résonnant avec force dans une époque toujours marquée par la question des migrations. Un acte de cinéma décolonial, vibrant d’actualité.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – 70 min, France, 1975

Lieu – Dhuys – Ateliers Médicis

Début de la projection – 22h30

Fin de la projection – 23h40

Premiers reflets, corpus Cinémathèque idéale des banlieues du monde

–

Projection

Ce panorama d’extraits de films issus de la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, accompagnés des voix de celles et ceux qui les ont choisis. Artistes, penseur·euses et chercheur·euses y racontent leur lien intime à ces œuvres fondatrices, les images qui les ont marqués, bouleversés, transformés. À travers leurs paroles, ce sont des fragments de mémoire, d’affects et de regards engagés qui émergent. Une composition sensible où le cinéma devient à la fois héritage, émotion et acte de transmission.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – Installation en boucle

Lieu – Cité de chantier – Ateliers Médicis

Début de la projection – 17h00

Fin de la projection – 22h00



Documentaire sonore

–

Installation

Ce documentaire sonore rassemble différentes voix qui racontent les premières fois où l’on s’est senti représenté.es sur petit ou grand écran : des images qui ont laissé une trace, provoqué une émotion, fait naître une question ou sont venues combler un manque. À leurs récits se mêlent des dialogues de films, des musiques, et des ambiances sonores évocatrices. L’ensemble compose un kaléidoscope de souvenirs sensibles, où chaque voix exprime une relation singulière à l’image. Ce que le film représente devient aussi important que le film lui-même : un miroir, un refuge, une révélation, parfois un point de départ. Entre récit intime et mémoires partagées, l’installation donne à entendre combien il est essentiel de se sentir vu.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – Installation en boucle

Lieu – Cité de chantier – Ateliers Médicis

Début de l’installation – 17h00

Fin de l’installation – 22h00

Séries 1 – Mosalsalat

–

Projection

Longtemps pilier du petit écran dans le monde arabe, les séries égyptiennes ont façonné l’imaginaire de millions de téléspectateur·rices. Leurs récits réalistes, diffusés largement par la télévision, ont permis une forte identification, dans des cadres souvent familiaux et surtout pendant le Ramadan. Ce montage d’extraits revisite ces premières fois de fiction, ces scènes partagées qui ont forgé des sensibilités communes et des souvenirs durables.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – Installation en boucle

Lieu – Restaurant Le Mixte

Début de la projection – 17h00

Fin de la projection – 22h00

Séries 2 – Telenovelas

–

Projection

Amours contrariés, trahisons et drames sans fin : les telenovelas ont marqué les premières émotions télévisuelles de générations entières. Grâce aux doublages et aux rediffusions massives, elles se sont imposées dans les foyers du monde entier. Cette compilation d’extraits explore leur pouvoir d’identification immédiat, leur narration addictive et la mémoire affective qu’elles ont laissée.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – Installation en boucle

Lieu – Boulangerie Petite Montagne

Début de la projection – 17h00

Fin de la projection – 22h00

Au bord de la fiction par Nelson Bourrec Carter, Caroline Déodat, Rachid Djaïdani, Sido Lansari, Nesrine Salem, Gaëtan Trovato

–

Exposition

Au bord de la fiction prend place dans le Dojo Solidaire, espace de pratique, de présence à soi, de rigueur autant que de fragilité. C’est dans ce lieu silencieux, traversé de gestes, que les artistes vidéastes réunis ici déploient leurs récits. Leurs œuvres ne rejouent pas l’histoire, elles la déplacent. Elles imaginent d’autres régimes de représentation, d’autres manières d’apparaître, de se dire, de s’inventer. Entre fictions intimes, archives recomposées et visions spéculatives, ces vidéos ouvrent des territoires mouvants, où l’image devient outil d’ancrage, de projection, d’affirmation. Le Dojo devient alors un champ d’expérimentation : pas un décor, mais une surface de contact, un lieu d’intensité et d’écoute, où l’acte de création engage le corps autant que le regard. Ici, la vidéo n’illustre pas. Elle agit, elle éprouve, elle trace des lignes vers ce qui vient. Le titre de l’exposition est un clin d’œil à D’est, au bord de la fiction, monumentale installation de Chantal Akerman, produite par l’artiste-cinéaste belge en 1995.

–

Entrée libre et gratuite

Lieu – Dojo solidaire

Début de l’exposition – 16h00

Fin de l’exposition – 20h00

Aya de Yopougon de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie

–

Projection

En partenariat avec la Cinémathèque Afrique – Institut Français

Adapté de la bande dessinée à succès de Marguerite Abouet, Aya de Yopougon retrace la vie d’une adolescente dans un quartier populaire d’Abidjan à la fin des années 1970. Avec humour, tendresse et une grande vivacité, le film d’animation dresse le portrait d’une jeunesse en mouvement, entre rêves d’émancipation, secrets de famille et conversations sous les arbres. Portée par une galerie de personnages hauts en couleur, cette chronique du quotidien raconte aussi la force des amitiés, les premières amours, les désirs d’ailleurs et les ancrages. Dans ce récit de quartier universel et profondément singulier, chacun·e peut retrouver un écho à ses propres premières fois. Un film qui parle avec légèreté de sujets essentiels et qui place, au cœur de l’image, la vitalité d’une jeunesse africaine souvent absente des représentations.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – 84 min, France, 2013

Lieu – Pelouse devant le Conservatoire municipal Gilbert Klein

Début de la projection – 22h15

Fin de la projection – 00h00

Séries 3 – Séries turques

–

Projection

À la croisée de l’Orient et de l’Occident, les séries turques ont conquis un large public mondial. Traduites, doublées, diffusées dans des dizaines de pays, les séries venues de Turquie – deuxième pays exportateur de séries au monde après les États-Unis – devenues en quelques années des références mondiales. Esthétique soignée, intrigues intimes ou familiales : elles offrent des récits puissants où chacun·e peut se projeter. Ces extraits reviennent sur ce phénomène et sur ces premières émotions d’identification, souvent vécues à plusieurs, dans le quotidien du salon ou dans la solitude du streaming.

–

Entrée libre et gratuit

Durée – Installation en boucle

Lieu – Accueil – Ateliers Médicis

Début de la projection – 17h00

Fin de la projection – 22h00

Séries 4 – Bollywood

–

Projection

Inspirées du cinéma hindi, les séries bollywoodiennes mêlent drame, musique et récits foisonnants. Diffusées en de nombreuses langues, elles circulent aujourd’hui sur les plateformes, élargissant encore leur portée. Cette collection rend hommage à leur pouvoir d’identification, à ces récits exubérants et accessibles qui ont accompagné les premières fois de télévision et nourri des souvenirs collectifs.

–

Entrée libre et gratuite

Durée – Installation en boucle

Lieu – Mezzanine – Ateliers Médicis

Début de la projection – 17h00

Fin de la projection – 22h00

Premiers souvenirs de cinéma par les élèves du lycée Alfred Nobel et la journaliste Rouguyata Sall

–

Restitution en présence des élèves du lycée Alfred Nobel.

En partenariat avec le lycée Alfred Nobel et le projet de l’Étincelle.

Quels sont nos premiers souvenirs du cinéma ? Qu’est-ce qu’on regardait en famille quand on allumait la télévision à la maison ? Comment ces premières images de cinéma ou de séries à la télévision nous ont-elles traversé·es ? Les élèves du Lycée Nobel, accompagné·es par la journaliste Rouguyata Sall, préparent un film autour des premiers films qu’ils et elles ont vus. À travers ces souvenirs, se dessinent des émotions fondatrices : la surprise, la peur, le rire, l’identification. Le film rassemble ces récits comme autant de premières fois de spectateur·rice, où l’on commence à se souvenir, à se projeter, à se raconter.

–

Entrée libre et gratuite

Lieu – Ateliers Médicis

Début de la restitution – 19h00

Fin de la restitution – 22h00

Ciné-kids

Programmation proposée par Samba Doucouré, programmateur du ciné-club des Ateliers Médicis.

–

Projections

Plusieurs séances de courts métrages destinées au jeune public sont proposées à la bibliothèque Cyrano de Bergerac. Pensées comme une première rencontre avec le cinéma, ces projections invitent les enfants à découvrir, ressentir, imaginer. À travers des récits sensibles et accessibles, elles ouvrent la voie à d’autres commencements : de nouvelles images, d’autres regards en formation, des récits en devenir qui s’impriment pour longtemps dans la mémoire.

–

Entrée libre et gratuite

Lieu – Bibliothèque Cyrano de Bergerac

Début de la projection – 14h00

Fin de la projection – 18h00

Les rencontres de l’Étincelle

Une émission spéciale dans le cadre de Nuit Blanche 2025

–

Média

L’Étincelle, projet média des Ateliers Médicis, anime une émission en direct (et en public) pour décrypter Nuit Blanche Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Au programme : interviews d’artistes, échanges avec les invité·es, prises de parole des équipes pour cette émission spéciale, pensée comme un espace de relais, de récit et de circulation des voix. Des pauses musicales viennent également ponctuer la nuit, entre les micros tendus et les silences partagés. Un lieu d’écoute vivant et collectif, pour faire entendre les coulisses, les ressentis, les petites histoires et les grandes idées qui traversent Nuit Blanche 2025.

–

Entrée libre et gratuite

Lieu – Dhuys – Ateliers Médicis

Début de l’émission – 17h30

Fin de l’émission – 21h30

Le samedi 07 juin 2025

de 16h00 à 00h00

gratuit Tout public.

