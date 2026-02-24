Ateliers méditation et relaxation sonore Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Ateliers méditation et relaxation sonore

Place Jeanne D'Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : 10 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08

Dans le cadre feutré du musée,

entourés d’œuvres d’art, venez profiter

d’un moment de méditation sonore

et de relaxation.

Emmanuelle Gorius, praticienne

spécialisée en yoga et méditation vous

promet un voyage sensoriel pour un

véritable moment de bien-être.Adultes

10 .

Place Jeanne D'Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

English :

In the hushed atmosphere of the museum,

surrounded by works of art, come and enjoy

a moment of sound meditation

and relaxation.

Emmanuelle Gorius, a practitioner

specialized in yoga and meditation

promises you a sensory voyage for a

moment of well-being.

