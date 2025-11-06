Ateliers Mémoire Salle de Convivialité / 1er étage / Mairie Amancey

Ateliers Mémoire

Salle de Convivialité / 1er étage / Mairie 1 Place de la Mairie Amancey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 14:00:00

fin : 2025-11-13 16:00:00

Date(s) :

2025-11-06 2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27 2025-12-04

Ateliers mémoire gratuit pour les personnes de plus de 60 ans

Se concentrer, Réfléchir, S’entraîner, se rencontrer, jouer, partager .

Salle de Convivialité / 1er étage / Mairie 1 Place de la Mairie Amancey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 33 84 47 association.complicite@gmail.com

English : Ateliers Mémoire

German : Ateliers Mémoire

Italiano :

Espanol :

L’événement Ateliers Mémoire Amancey a été mis à jour le 2025-09-22 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON