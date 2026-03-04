Ateliers mémoire et dictée, Centre Socio-Culturel, Rousson
Ateliers mémoire et dictée, Centre Socio-Culturel, Rousson jeudi 5 mars 2026.
Ateliers mémoire et dictée 5 mars et 2 avril Centre Socio-Culturel Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T14:30:00+01:00 – 2026-03-05T16:30:00+01:00
Fin : 2026-04-02T14:30:00+02:00 – 2026-04-02T16:30:00+02:00
Centre Socio-Culturel Les prés de Trouillas, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie
Ateliers organisés par la commune. Atelier 7124431