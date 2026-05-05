Riols

ATELIERS MÉMOIRE LA CLEF DES CHAMPS

Salle des Espaces Verts Riols Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30

Seniors de 60 ans et plus, rejoignez-nous chaque mardi pour des ateliers stimulants et des sorties thématiques sur la nature et le patrimoine. Des activités gratuites pour partager des moments conviviaux tout en prenant soin de sa mémoire au grand air. L’inscription est ouverte !

Une cure de jeunesse pour votre mémoire au cœur de la nature !

Le programme Les Ateliers-Mémoire prennent la clef des champs propose une approche ludique et conviviale pour stimuler vos facultés. Tous les mardis après-midi, alternez entre exercices stimulants et sorties sur le terrain pour redécouvrir la richesse de notre environnement et de notre patrimoine régional. Ces activités, entièrement gratuites, sont une formidable occasion de nouer de nouveaux liens et de profiter de la piste verte de Riols. Une réunion d’information vous attend pour tout savoir sur ce beau projet ! .

Salle des Espaces Verts Riols 34220 Hérault Occitanie +33 6 64 09 27 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIERS MÉMOIRE LA CLEF DES CHAMPS

Seniors aged 60 and over, join us every Tuesday for stimulating workshops and themed outings on nature and heritage. Free activities to share convivial moments while taking care of your memory in the fresh air. Registration is now open!

L’événement ATELIERS MÉMOIRE LA CLEF DES CHAMPS Riols a été mis à jour le 2026-05-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC