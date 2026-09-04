Ateliers Mémoire Roubaix
vendredi 2 octobre 2026 · Roubaix
Informations pratiques
Roubaix
Ateliers Mémoire
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 17:00:00
fin : 2026-12-18 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-12-18
Une conférence pour parler de Roubaix et de son histoire organisée par l’équipe des Ateliers Mémoires, les Passeurs de mémoire. Retrouvez pendant ce temps d’exposé et d’échanges la grande et la petite histoire de Roubaix, sans oublier d’évoquer vos propres souvenirs.
Une conférence pour parler de Roubaix et de son histoire organisée par l’équipe des Ateliers Mémoires, les Passeurs de mémoire. Retrouvez pendant ce temps d’exposé et d’échanges la grande et la petite histoire de Roubaix, sans oublier d’évoquer vos propres souvenirs. .
2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00
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English :
A lecture on Roubaix and its history, organized by the team at Ateliers Mémoires, Les Passeurs de mémoire. During this time of exhibits and discussions, discover the big and small stories of Roubaix, and don’t forget to share your own memories.
L’événement Ateliers Mémoire Roubaix a été mis à jour le 2026-09-04 par Hauts-de-France Tourisme
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