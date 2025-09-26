Ateliers mémoire Villers-la-Ville
Ateliers mémoire Villers-la-Ville vendredi 26 septembre 2025.
Ateliers mémoire
Villers-la-Ville Haute-Saône
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 17:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-09-26 2025-10-24 2025-11-21 2025-12-19
L’association Villa Caprilus vous propose des ateliers pour stimuler votre mémoire lors d’un moment convivial.
Inscription obligatoire. 5€ mini / personne et par inscription. .
Villers-la-Ville 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 69 84 53
English : Ateliers mémoire
German : Ateliers mémoire
Italiano :
Espanol :
L’événement Ateliers mémoire Villers-la-Ville a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL