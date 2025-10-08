Ateliers menuiserie au centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
Ateliers menuiserie au centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS mercredi 8 octobre 2025.
Ateliers participatifs de fabrication de mobilier animés par des professionnels de l’association extramuros, les objets sont réalisés en toute sécurité. Le mobilier est réalisé avec des matériaux issus du réemploi.
Les ateliers menuiserie sont de retour. Lors de cette session vous apprendrez à fabriquer votre support pour plantes.
MERCREDIS 8 & 15 OCTOBRE 2025
Le mercredi 15 octobre 2025
de 14h30 à 17h00
Le mercredi 08 octobre 2025
de 14h30 à 17h00
gratuit
Réservation au 01 58 20 58 00, par mail : cpajeanmichelmartial@actisce.org ou à l’accueil du centre
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/