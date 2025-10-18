Ateliers Méthode Feldenkraïs Rue Jean Moulin Soustons

Ateliers Méthode Feldenkraïs

Ateliers Méthode Feldenkraïs Rue Jean Moulin Soustons samedi 18 octobre 2025.

Ateliers Méthode Feldenkraïs

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

LHUMEN, le sens du mouvement avec Stéphanie BERBILLE
Atelier une colonne mobile
LHUMEN, le sens du mouvement avec Stéphanie BERBILLE
Atelier une colonne mobile   .

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26 

English : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, the sense of movement with Stéphanie BERBILLE
Moving column workshop

German : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, der Sinn der Bewegung mit Stéphanie BERBILLE
Workshop eine bewegliche Säule

Italiano :

LHUMEN, il senso del movimento con Stéphanie BERBILLE
Un laboratorio di colonne mobili

Espanol : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, el sentido del movimiento con Stéphanie BERBILLE
Un taller de columnas móviles

L’événement Ateliers Méthode Feldenkraïs Soustons a été mis à jour le 2025-09-09 par OTI LAS