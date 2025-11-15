Ateliers Méthode Feldenkraïs Rue Jean Moulin Soustons

Ateliers Méthode Feldenkraïs

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes

LHUMEN, le sens du mouvement avec Stéphanie BERBILLE

Atelier une colonne mobile

Atelier une colonne mobile .

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26

English : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, the sense of movement with Stéphanie BERBILLE

Moving column workshop

German : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, der Sinn der Bewegung mit Stéphanie BERBILLE

Workshop eine bewegliche Säule

Italiano :

LHUMEN, il senso del movimento con Stéphanie BERBILLE

Un laboratorio di colonne mobili

Espanol : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, el sentido del movimiento con Stéphanie BERBILLE

Un taller de columnas móviles

