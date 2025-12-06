Ateliers Méthode Feldenkraïs Rue Jean Moulin Soustons
Ateliers Méthode Feldenkraïs Rue Jean Moulin Soustons samedi 6 décembre 2025.
Ateliers Méthode Feldenkraïs
Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
LHUMEN, le sens du mouvement avec Stéphanie BERBILLE
Atelier une colonne mobile
LHUMEN, le sens du mouvement avec Stéphanie BERBILLE
Atelier une colonne mobile .
Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26
English : Ateliers Méthode Feldenkraïs
LHUMEN, the sense of movement with Stéphanie BERBILLE
Moving column workshop
German : Ateliers Méthode Feldenkraïs
LHUMEN, der Sinn der Bewegung mit Stéphanie BERBILLE
Workshop eine bewegliche Säule
Italiano :
LHUMEN, il senso del movimento con Stéphanie BERBILLE
Un laboratorio di colonne mobili
Espanol : Ateliers Méthode Feldenkraïs
LHUMEN, el sentido del movimiento con Stéphanie BERBILLE
Un taller de columnas móviles
L’événement Ateliers Méthode Feldenkraïs Soustons a été mis à jour le 2025-09-09 par OTI LAS