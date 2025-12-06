Ateliers Méthode Feldenkraïs Rue Jean Moulin Soustons

Ateliers Méthode Feldenkraïs Rue Jean Moulin Soustons samedi 6 décembre 2025.

Rue Jean Moulin La Marensine Soustons Landes

Tarif : 30 – 30 – EUR

LHUMEN, le sens du mouvement avec Stéphanie BERBILLE
Atelier une colonne mobile
Rue Jean Moulin La Marensine Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 83 18 26 

English : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, the sense of movement with Stéphanie BERBILLE
Moving column workshop

German : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, der Sinn der Bewegung mit Stéphanie BERBILLE
Workshop eine bewegliche Säule

Italiano :

LHUMEN, il senso del movimento con Stéphanie BERBILLE
Un laboratorio di colonne mobili

Espanol : Ateliers Méthode Feldenkraïs

LHUMEN, el sentido del movimiento con Stéphanie BERBILLE
Un taller de columnas móviles

